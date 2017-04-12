Защитника «Боруссии» Марка Бартра, пострадавшего в результате взрывов, произошедших вечером 11 апреля рядом с автобусом футбольного клуба, прооперировали.

«У него сломана лучевая кость, а также инородные предметы попали в правую руку. Гго прооперировали», - рассказал представитель клуба Саша Флигге, сообщает ТАСС.

Сейчас повреждения Бартры оцениваются как тяжелые.

Рядом с местом взрывов следователи обнаружили записку, предположительно, написанную злоумышленниками, сообщила представитель прокуратуры Сандра Люке.

«Я могу подтвердить, что рядом с местом происшествия была найдена записка. Ее подлинность сейчас проверяется», - сказала она.

«В записке содержится признание ответственности за взрыв», - добавила Люке. Она указала также на то, что следствие не может на данном этапе разглашать дополнительную информацию относительно предполагаемого признания.

Люке подчеркнула, что ведется расследование «по подозрению в покушении на убийство».

Правоохранительные органы Дортмунда считают, что взрывы были спланированным нападением на команду.

«Мы с самого начала исходили из того, что здесь речь идет о целенаправленной атаке против «Боруссии», - сказал глава дортмундской полиции Грегор Ланге. По его словам, правоохранительные органы рассматривают все версии произошедшего, но приоритетную пока не выделяют. В то же время классифицировать случившееся как теракт полиция считает преждевременным.

«Мы пока не можем раскрывать многих деталей о действительном положении, в том числе из тактических соображений», - отметил Ланге. Как уточнил глава полиции Дортмунда, всего рядом с игроками сработало три взрывных устройства.

Еще один подозрительный предмет был обнаружен позже возле гостиницы, где проживала команда. По его словам, скорее всего, в последнем случае речь идет лишь о муляже взрывного устройства. «Был найден еще один предмет, который не взорвался. На данный момент мы исходим из того, что это муляж», - сказал глава полиции.