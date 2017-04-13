Национальный банк прогнозирует, что в 2018-2019 годах рост реального ВВП ускорится до 3,2% и 4,0% соответственно, сообщает пресс-служба НБУ.

«В 2017 году рост экономики замедлится до 1,9%. Ухудшение прогноза обусловлено ожиданием, что блокада на востоке страны и потеря производственных мощностей на предприятиях, расположенных на неподконтрольных территориях, приведут к падению промышленного производства в отдельных отраслях. В частности, в металлургии, добывающей промышленности, производстве кокса и электроэнергетике. Частично негативный эффект будет компенсирован более благоприятной внешней конъюнктурой», – говорится в сообщении.

При этом, по данным регулятора, в 2018-2019 годах рост реального ВВП ускорится до 3,2% и 4,0% соответственно. «Состояние экономики будут определять относительно высокие темпы роста потребительского и инвестиционного спроса. Этот спрос будет стимулировать и рост импорта товаров и услуг. В то же время, это будет компенсировано постепенным наращиванием экспортного потенциала в 2018-2019 годах», – сказано в сообщении.

Напомним, ранее Национальный банк Украины из-за торговой блокады оккупированных районов Донецкой и Луганской областей понизил прогноз экономического роста в 2017 году с 2,8% до 1,9%.