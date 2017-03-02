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Национальный банк Украины принял решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 14% годовых, сообщает пресс-служба НБУ.

По данным регулятора, это связано с необходимостью нивелировать риски для достижения целей по инфляции в 2017-2018 годах.

Прежде всего, по данным регулятора, ключевым риском является активизация боевых действий и блокада транспортных путей на востоке страны. Длительное продолжение таких событий приведет к окончательному разрыву цепей производства и поставки готовой продукции. Как следствие, сократит объем выпуска металлургической продукции, кокса, добывающей промышленности, электроэнергии.

«Это может представлять риски для прогноза инфляции опосредованно - через негативное влияние на платежный баланс. На состояние текущего счета будет давить возможное сокращение экспорта металлургической продукции и увеличение импорта энергетического угля. Соответственно, это будет иметь негативное влияние на динамику межбанковского валютного рынка. Кроме того, побочным эффектом от указанных событий будет выступать ухудшение инфляционных ожиданий», – подчеркнули в НБУ.

В Нацбанке отметил, что с учетом указанных рисков и необходимости достижения целей по инфляции правления Национального банка приняло решение о сохранении учетной ставки на уровне 14%. Дальнейшая динамика учетной ставки будет зависеть от реализации определенных рисков для ценовой стабильности и развития инфляционных ожиданий.

Напомним, 26 января правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку на уровне 14% годовых.
ForUm

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