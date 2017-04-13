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В Шумском районе Тернопольской области обнаружили 100-120 тонн мусора со Львова, сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольщины.

«В Шумское отделение полиции поступило сообщение от руководителей городского совета о том, что на недействующем комбикормовом заводе на хуторе Михайловка обнаружено 100-120 тонн мусора», – говорится в сообщении.

В главке отметили, что, выехав на место происшествия, полицейские среди отходов нашли чеки из львовских магазинов, что указывает непосредственно на происхождение мусора.

«Поскольку территория недействующего завода находится за пределами населенного пункта, то никто не видел, каким образом и кто сбросил отходы. Несанкционированную свалку обнаружили коммунальные службы», – подчеркнули в полиции.

По данным правоохранителей, сейчас представители городского совета и эклоги устанавливают стоимость убытков, причиненных обществу, а полицейские устанавливают, кто привез и сбросил львовские отходы, чтобы привлечь к ответственности.

Напомним, проблема с вывозом мусора во Львове возникла после пожара на свалке у села Грибовичи. Великогрибовичский сельский совет принял решение о полном закрытии  свалки с 1 июня.

После этого во многих регионах Украины были зафиксированы случаи несанкционированного сброса львовского мусора.
ForUm

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