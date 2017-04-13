За рулем автомобиля, который травмировал пожилую женщину на столичной Троещине, находилась сестра народного депутата Надежды Савченко Вера.

По ее словам, за рулем автомобиля находилась она, а не Надежда. Инцидент произошел возле их дома на ул. Драйзера, на парковке. Сдавая назад, Вера Савченко слегка толкнула прохожую, которая, будучи пожилой, не устояла на ногах и упала. После этого Надежда Савченко оказала ей первую помощь, сообщает 112 Украина.

Вера Савченко сообщила, что собирается навестить пострадавшую в больнице, когда закончит давать пояснения.

Напомним, информация о ДТП с участием автомобиля Надежды Савченко сегодня утром появилась в социальных сетях.

В патрульной полиции Киева подтвердили, что данный факт зарегистрирован. Пожилая женщина госпитализирована, предварительный диагноз – ушиб колена.