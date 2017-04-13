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В четверг, 13 апреля, в Киеве около 9:00 водитель народного депутата Надежды Савченко сбил пожилую женщину.

ДТП произошло на улице Драйзера, 4, сообщается на странице в соцсети сообщества «Троещина ВК».

«10 минут назад (09:00 13 апреля) наша уважаемая Савченко, точнее ее водитель, сбивает бабушку (Драйзера 4)», – сообщают очевидцы происшествия.

На опубликованных фото видно, что Савченко принимала активное участие в оказании пострадавшей первой помощи. 
ForUm

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