Сегодня, 13 апреля, в воинских частях, личный состав которых выполняет боевые задачи в районе АТО на донецком и приморском направлениях, погибли двое военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«По предварительной информации, события произошли в результате неосторожного обращения с оружием. Обстоятельства выясняются», - заявили в штабе.

На местах происшествий работают представители военной службы правопорядка, военной прокуратуры и Национальной полиции.

«Виновные по результатам расследований должностные лица будут привлечены ответственности согласно действующему законодательству», - заверили в штабе.

Напомним, ранее сегодня штаб АТО сообщил об убийстве военнослужащим сослуживца по неосторожности. Затем сообщение было удалено.