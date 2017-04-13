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Сегодня, 13 апреля, в воинских частях, личный состав которых выполняет боевые задачи в районе АТО на донецком и приморском направлениях, погибли двое военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«По предварительной информации, события произошли в результате неосторожного обращения с оружием. Обстоятельства выясняются», - заявили в штабе.

На местах происшествий работают представители военной службы правопорядка, военной прокуратуры и Национальной полиции.

«Виновные по результатам расследований должностные лица будут привлечены ответственности согласно действующему законодательству», - заверили в штабе.

Напомним, ранее сегодня штаб АТО сообщил об убийстве военнослужащим сослуживца по неосторожности. Затем сообщение было удалено.  
ForUm

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