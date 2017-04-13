Сегодня, 13 апреля, в одной из воинских частей, личный состав которой выполняет боевые задачи в районе АТО, военнослужащий застрелил другого военнослужащего.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Стоит отметить, что позже сообщение было удалено.

«По предварительной информации, это произошло в результате неосторожного обращения с оружием. Обстоятельства выясняются. На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка, военной прокуратуры и национальной полиции», - говорится в сообщении.

Напомним, 3 апреля в одной из воинских частей в зоне АТО военнослужащий застрелил своего сослуживца.