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Власти Северной Кореи призвали иностранных журналистов, находящихся в стране, быть готовыми к «большому и важному событию» в четверг, сообщает Reuters.

В настоящий момент в стране находятся около 200 журналистов из других государств, передает УНИАН.

По данным агентства, власти страны не стали раскрывать детали.

Ранее Северная Корея заявила о готовности к войне после того, как США развернули боевую группу в водах вблизи Корейского полуострова. Также КНДР предупредила о «катастрофических последствиях» в ответ на любые дальнейшие провокации со стороны США после отправки в воды полуострова боевой группы.

В ответ на это президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР ищет неприятностей
ForUm

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