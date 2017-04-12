Специализированная антикоррупционная прокуратура готовит экстрадицию в Украину из Черногории Ирины Мусиенко, которую подозревают в участии в так называемых «газовых схемах» нардепа Александра Онищенко, сообщается на странице САП в Facebook.

По данным САП, 7 апреля в аэропорту Подгорица властью Черногории по ориентировке департамента Интерпола и Европола задержана гражданка Украины Мусиенко И.Н., которая подозревается в участии в так называемой «газовой схеме» депутата Онищенко, в частности в совершении в совершении уголовных правонарушений предусмотренных ч.1 ст.255; ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.4 ст.28, ч.2 ст.205; ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 УК Украины.

«В настоящее время САП принимает все возможные меры для экстрадиции Мусиенко И.Н. на территорию Украины с целью привлечения к уголовной ответственности», – отметили в ведомстве.

В САП отметили, что в день первых задержаний участников «газовых схем» – 15 июня 2016 года – Мусиенко покинула территорию Украины и до настоящего времени не возвращалась. 13 августа 2016 года Мусиенко сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, а постановлением детектива НАБУ от 13 августа она объявлена в розыск

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро передало Генеральной прокуратуре для дальнейшего направления в Испанию пакет документов, необходимый для начала процедуры экстрадиции в Украину матери нардепа Александра Онищенко Инессы Кадыровой.