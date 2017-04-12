Крупнокалиберная артиллерия, танки и тяжелое вооружение отведены с передовых позиций, но находятся в полной боевой готовности и при необходимости в кратчайшие сроки вернутся на боевые позиции.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, выступая перед бойцами одной из танковых бригад в Луганской области, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он подчеркнул, что танковые части Вооруженных сил Украины возродились в ожесточенных боях и являются сегодня главной ударной силой Сухопутных войск. «Это и наши танковые бригады, и танковые подразделения в моторизованных бригадах, когда впервые была распространена практика танковых подразделений в аэромобильных бригадах, которая полностью себя оправдала. На сегодняшний день каждый украинский военный, который защищает украинское государство, четко знает, что когда рядом с ним находятся танкисты - победа обеспечена», - сказал Порошенко.

«Это - мощный огневой кулак, который в случае обострения ситуации способен и остановить наступательные действия агрессора, и пробить его сложную оборону», - убежден Президент.

«Ваша сила не только в крепкой брони и мощном оружии, которое мы только что увидели на стрельбах и учениях. Ваша сила - в решимости, смелости, бесстрашии. Она - в готовности отдать жизнь за Украину», - обратился к танкистам Глава государства.

Порошенко отметил, что сегодня, согласно Минских договоренностям, крупнокалиберные артиллерия, танки, тяжелое вооружение отведены с передовых позиций.

В то же время он подчеркнул, что все танковые части и подразделения находятся в полной боевой готовности и при необходимости в кратчайшие сроки вернутся в определенные места для укрепления украинских оборонных рубежей.

Глава государства добавил, что не исключением является 17-я танковая часть, имеющая свой героическую летопись, боевое мастерство и традиции, а личный состав бригады получил высокие профессиональные качества, возмужал и стал весомым сдерживающим фактором для наступательных планов российско-террористических захватчиков.