Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Луганскую область вручил награды военным Вооруженных сил Украины, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Так, за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга орденом Богдана Хмельницкого награждены 7 военнослужащих, орденом «За мужество» - 14 воинов, медалями «За воинскую службу Украине» и «Защитнику Отечества» - 3 бойцов.

В частности, орден Богдана Хмельницкого III степени получил старшина Юрий Бублик, который с 2014 года с перерывами выполняет боевые задачи на территории Донецкой и Луганской областей. В январе 2017 года старшина нес службу вблизи Авдеевки, когда противник предпринял попытку захватить украинские позиции.

«Благодаря умелым действиям и профессиональным навыкам военного во время боя возглавляемое им подразделение нанесло огневое поражение противнику, усилило оборону позиции из стрелкового оружия, закрепилось на огневых рубежах и заставило противника отступить», - говорится в сообщении.

Орден «За мужество» получил старший солдат Андрей Вахлаев-Высоцкий, который с 2016 года находится в зоне проведения АТО. В декабре прошлого года военный во время боя с противником в районе Светлодарской дуги получил ранения. Несмотря на ранение, старший солдат продолжал выполнять боевую задачу по прикрытию отхода группы и помогал эвакуировать собратьев с поля боя.

«Орденом также награжден младший сержант Иван Вихрищук. В январе 2017 он обнаружил приближение диверсионно-разведывательной группы боевиков к украинским позициям. Благодаря умелым действиям военнослужащего украинский батальон смог отразить контрнаступательные действия противника и удержать занимаемые позиции», - сообщили в пресс-службе.

Также орден «За мужество» III степени получил младший сержант Евгений Гузачов. В январе этого года из-за минометного обстрела врага на передовом наблюдательном посту были ранены трое военных взвода. Под обстрелом стрелкового оружия младший сержант самостоятельно пробрался на наблюдательный пост, оказал первую медицинскую помощь товарищам и в одиночку вытащил их на безопасное расстояние для эвакуации.

Всего указом Президента награждены 157 военных, среди которых 26 защитников посмертно и 66 раненых бойцов.

Государственными наградами, в частности, отмечено 48 военных 54-й отдельной механизированной бригады, которые несут службу в районе Светлодарской дуги, а также 26 бойцов 36-й отдельной бригады морской пехоты, которые выполняют задачи на Мариупольском направлении.