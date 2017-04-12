Вчера, 11 апреля, полицейские застали на «горячем» водителя, который выгружал бытовые отходы со Львова на свалке Дубно, сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области.

Как установили полицейские, 26-летний водитель работает у предпринимателя, который заключил договор на вывоз твердых бытовых отходов грузовыми автомобилями с львовской фирмой. Согласно товарно-транспортной накладной 45 метров кубических мусора должны быть доставлены коммунальному предприятию в Днипре.

Однако, как пояснил руководитель грузовика, у авто возникли технические неисправности с коробкой передач, поэтому он решил заехать на станцию ​​технического обслуживания, за которой находится свалка, где и вынужден был избавиться груза.

По данному факту досудебное расследование начали следователи Дубенского отдела полиции по части 1 статьи 239 Уголовного кодекса Украины.

Согласно санкции статьи лицам, причастным к загрязнению или порче земель отходами, вследствие нарушения специальных правил, грозит штраф до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, проблема с вывозом мусора во Львове возникла после пожара на свалке у села Грибовичи. Великогрибовичский сельский совет принял решение о полном закрытии свалки с 1 июня.

После этого во многих регионах Украины были зафиксированы случаи несанкционированного сброса львовского мусора.