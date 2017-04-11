Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного судопроизводства) (№5610).

Согласно информации на сайте парламента, закон возвращен с подписью президента сегодня, 11 апреля.



Напомним, Верховная Рада приняла соответствующий закон 16 марта.

За соответствующий проект закона №5610 «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного судопроизводства» проголосовали 252 депутата.

Законом внесены изменения в Уголовный процессуальный кодекса, которым предусмотрено, что срок ознакомления с материалами досудебного расследования сторонами уголовного производства в порядке, предусмотренном статьей 290 Кодекса, не засчитывается в общий срок досудебного расследования.

Также увеличен до 18 месяцев максимально допустимый срок содержания под стражей для случаев, когда речь идет об особо сложных уголовных производствах по особо тяжких преступлениям.

Кроме того, допускается возможность продления до 18 месяцев срока досудебного расследования в производстве об особо тяжких преступлениях в специальном предварительном расследовании, а в исключительных случаях, которые четко определены частью четвертой статьи 294 УПК Украины.

Документом также предусмотрена возможность осуществления вызова лица, находящегося за пределами Украины, путем направления повестки по последнему известному месту его жительства или пребывания и обязательной публикации в средствах массовой информации общегосударственной сферы распространения и на официальном сайте органа, осуществляющего досудебное расследование (в таких случаях лицо считается надлежащим образом ознакомленным с содержанием повестки о вызове с момента его опубликования в средствах массовой информации общегосударственной сферы распространения).

Определено, что решение о разрешении на задержание с целью привода теряет законную силу с момента добровольной явки подозреваемого к следственному судье, а обвиняемого в суд, о чем суд уведомляет прокурора.

После голосования генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил журналистам в кулуарах парламента, что принятие данных изменения позволит заочно судить экс-президента Украины Виктора Януковича.