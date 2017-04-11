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Соединенные Штаты Америки не допустят никаких пакетных договоренностей по разрешению ситуации в Украине и Сирии в ходе американо-российских переговоров в Москве. Об этом в ходе телефонного разговора с Президентом Украины Петром Порошенко заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

Как сообщает пресс-служба Главы Украинского государства, Тиллерсон заверил, что США поддерживают территориальную целостность Украины и настаивают на выполнении Минских договоренностей, в частности, на обеспечении режима прекращения огня.

«Руководитель внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что Вашингтон не допустит никаких пакетных договоренностей по разрешению ситуации в Украине и Сирии», - говорится в сообщении.

Порошенко поблагодарил за поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии на Донбассе и непризнание аннексии Крыма.

Он также подчеркнул, что сегодня Украина и США вместе защищают демократические ценности, которые объединяют наши страны, поэтому санкции должны быть сохранены до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Собеседники договорились продолжить двусторонние консультации после визита Тиллерсона в Москву.

Напомним, что на сегодня запланирован рабочий визит Тиллерсона в Россию.
ForUm

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