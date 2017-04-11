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Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли в районе проведения антитеррористической операции боеприпасы российского происхождения. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Так, на окраине села Троицкое на Луганщине правоохранители обнаружили две противопехотные мины ПМН-2 советского производства.

«Эти боеприпасы, в соответствии с Оттавским договором, а именно «Конвенции о применении, накоплении запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении», запрещены для использования в военных конфликтах. Россия, в отличие от Украины, принципиально отказалась подписать этот документ», - говорится в сообщении.

По информации спецслужбы, мины поставляются членам НВФ «ЛНР» с территории России.

В районе города Красногоровка в Донецкой области оперативники СБ Украины изъяли гранату РГО с запалом. По заключению экспертов, она произведена в России в 1995 году.

Продолжаются соответствующие процессуальные действия.
ForUm

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