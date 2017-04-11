Министры иностранных дел стран G7 на саммите в Лукке (Италия) не приняли решения о расширении санкций против Российской Федерации из-за военных действий в Сирии. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Марка Эро.

«Вопрос дополнительных санкций едва упоминался на заседании», - отметил он, сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

При этом Эро подчеркнул, что главы МИД стран G7 едины в том, что будущее Сирии не должно быть связано с президентом Башаром Асадом, военным действиям в стране нужно положить конец, а Россия не должна «лицемерить» в решении этого вопроса.

Напомним, ранее сообщалось, что на встрече «Большой семерки» Великобритания потребует введения «очень болезненных санкций» относительно России в ответ на химическую атаку в Сирии.