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На встрече «Большой семерки» Великобритания потребует введения «очень болезненных санкций» относительно России в ответ на химическую атаку в Сирии. Об этом пишет издание The Times, передают Українські Новини.

По данным газеты, Великобритания будет давить на своих западных партнеров с целью ввести новые санкции против России, если она не оборвет связи с президентом Сирии Башаром Асадом.

Предложение относительно санкций подготовлено глава МИД Британии Борисом Джонсоном к встрече министров иностранных дел стран Большой семерки, которая состоится 10 апреля.

Министр хочет, чтобы G7 приняла совместную декларацию о том, что Россия должна прекратить поддерживать режим Асада и вывести свои войска из Сирии.

«Если президент Путин откажется, против России будут введены новые санкции, в дополнение к тем, которые действуют в ответ на вмешательство в дела Украины. Их целью будет сделать жизнь очень сложной для правительственных чиновников», - пишет The Times.

Напомним, в субботу Борис Джонсон сообщил, что отменяет свой визит в Москву из-за ситуации в Сирии. «Я не поеду с визитом в Москву в понедельник, 10 апреля. Мой приоритет – переговоры с моими коллегами по G7 по Сирии и российской поддержки Асада», - заявил Джонсон.
ForUm

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