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Задержанный после атаки в Стокгольме 39-летний этнический узбек, признался в совершении террористического акта, заявил его адвокат в ходе рассмотрения ходатайства об аресте подозреваемого, сообщает Немецкая волна.

После этого заявления защитника заседание проходило в закрытом режиме.

Напомним, 7 апреля в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей, после чего врезался в витрину магазина и загорелся. В результате инцидента были ранены 15 прохожих. Погибли четыре человека - две подданных Швеции, бельгийка и британец.
ForUm

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