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Глава Фонда государственного имущества Игорь Билоус написал заявление о своей отставке.

Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, в ходе согласительного совета заявил глава депутатской группы «Видродження» Виталий Хомутынник.

«Понятно, что уже есть заявление об увольнении действующего главы Фонда государственного имущества», - заявил он.

Нардеп подчеркнул, что Фонд государственного имущества за три года не продал имущества даже на то, чтобы обслуживать свои расходы.

И «те копейки, которые были получены за последние три года», по его словам, «конечно, нельзя назвать качественной работой ФГИ».

Напомним, ранее об отставке Билоуса сообщили некоторые СМИ.

 

 
Мария Пастернак, ForUm

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