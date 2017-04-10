Глава Фонда государственного имущества Игорь Билоус написал заявление о своей отставке.
Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, в ходе согласительного совета заявил глава депутатской группы «Видродження» Виталий Хомутынник.
«Понятно, что уже есть заявление об увольнении действующего главы Фонда государственного имущества», - заявил он.
Нардеп подчеркнул, что Фонд государственного имущества за три года не продал имущества даже на то, чтобы обслуживать свои расходы.
И «те копейки, которые были получены за последние три года», по его словам, «конечно, нельзя назвать качественной работой ФГИ».
Напомним, ранее об отставке Билоуса сообщили некоторые СМИ.
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