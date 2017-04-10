У парламентской коалиции нет оснований признать работу правительства Владимира Гройсмана неудовлетворительной. Об этом представитель президента в ВР, народный депутат фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко заявила во время пресс-брифинга в парламенте, сообщили ForUm’у в пресс-службе политсилы.

Она рассказала, что работа по отчету правительства идет сейчас в комитетах ВР.

«Каждый министр, который работает с профильным комитетом, проходит отчетность. Когда комитеты определятся с профильным министром, будет общее мнение о Кабинете Министров в целом. Посмотрим, какие министерства пробуксовывают или, наоборот, показали опережение в своей работе. И думаю, когда будет по комитетам комплексная оценка, после того парламент определится, что делать с правительством», - сказала Луценко.

Она отметила, что у коалиции нет голосов и необходимости менять правительство.

«Мы считаем, что правительство Гройсмана справилось, какие министерства работают лучше, какие хуже, но нет голосов. Мы считаем, что нет оснований признать работу правительства неудовлетворительной», - подчеркнула Луценко.

Напомним, председатель фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов заявил, что на этой неделе в Верховной Раде не будет отчета Кабинета Министров по результатам года его деятельности.