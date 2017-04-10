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Председатель фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов заявил, что, по его информации, на этой неделе в Верховной Раде не будет отчета Кабинета Министров по результатам года его деятельности.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов после согласительного совета, сообщает Укринформ.

«По моей информации, отчет правительства на этой неделе не будет происходить», - сказал Герасимов.

В то же время, как сообщается на правительственном портале, завтра, 11 апреля, в 11:00 состоится пресс-конференция премьер-министра Украины Владимира Гройсмана по итогам года деятельности правительства.

 
ForUm

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