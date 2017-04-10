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Университетский кардиологический центр Фрайбурга (Бад Кроцинген, Клиника кардиологии и ангиологии) подтвердил диагноз отстраненному главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насиирову, поставленный специалистами  клинической больницы «Феофания».

Об этом говорится на сайте Госуправления делами.

«После обнародованных результатов комиссии Министерства здравоохранения Украины относительно правильности диагноза пациента Романа Насирова Клиническая больница «Феофания» Государственного управления делами обратилась к иностранным специалистам относительно независимой экспертизы диагностики и проведенного лечения пациента», - отмечается в сообщении.

«Для меня дело чести доказать правильность действий наших врачей и проведенных процедур. Этот вопрос, прежде всего, репутации больницы «Феофания» как высококвалифицированного медицинского учреждения Украины. У нас лечатся тяжело раненные военнослужащие, пациенты со всей Украины», - заявил главврач Игорь Семенов.

По просьбе КБ «Феофания» Университетский кардиологический центр Фрайбурга (клиника максимального медицинского обеспечения, которая входит в тройку крупнейших и авторитетнейших по количеству пациентов в лечении сердечных инфарктов и проведенных хирургических операций на клапанах сердца) предоставил независимый вывод на основании полученной медицинской документации диагностики и лечения пациента.

«По результатам исследования на основе методических рекомендаций Европейского общества кардиологов и согласно немецкой DRG-системе – избранный лечебный подход возражений не вызывает, диагноз медиками «Феофании»  установлен правильно», – заявили в ГУД.

Напомним, по данным НАБУ, клинико-экспертная комиссия Министерства здравоохранения Украины не подтвердила диагноз, установленный Насирову в «Феофании». 
ForUm

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