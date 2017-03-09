Инфляция в Украине в феврале 2017 года по сравнению с февралем 2016 года ускорилась до 14,2% с 12,6%, зафиксированных в годовом выражении месяцем ранее.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем, январем, инфляция в феврале замедлилась до 1% с 1,1%, зафиксированных в январе к декабрю.

С начала года, по сравнению с декабрем, потребительские цены в Украине выросли на 2,1%.

По информации Госстата, в феврале в годовом выражении наибольший рост цен зафиксирован на горячую воду и отопление – 88,8%, электроэнергию – 60%, природный газ – 42%, сообщает УНИАН.

По сравнению с предыдущим месяцем, в феврале больше всего выросли цены на автодорожный пассажирский транспорт – на 3,7%, фрукты – на 3,5%, хлеб – на 3,3%. Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как ранее сообщал ForUm, в январе 2017 инфляция ускорилась до 12,6% в годовом измерении.