Департамент внутренней безопасности МВД уже проверяет информацию о причастности полковника полиции, командира роты спецназа ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области Юрия Голубана к батальону «Восток». Об этом во время общения с прессой в Северодонецке заявил глава МВД Арсен Аваков, передает 112 Украина.

«У нас уже занимаются проверкой служба внутренней безопасности. Я хочу обратить внимание, что как-то странно получается, что террорист Ходаковский, на руках которого кровь наших людей, удивительно синхронно действует с некоторыми нашими парламентариями, одномоментно выступая с обвинениями в адрес нашего офицера Голубана. Это и есть тот элемент гибридной войны», - заявил Аваков.

«Не знаю, чего добивается бывший гражданин РФ Зимин, он же Егор Соболев или господин Семенченко, волею судьбы попавший в парламент, профессиональный аферист, который 6 лет скрывался в РФ от уголовного преступления. У каждого нет идеальной биографии», - заявил министр.

По его словам, предоставленное видео – смонтировано.

Также Аваков отметил, что независимую проверку проводят ГПУ и СБУ.

«Офицер Голубан готов пройти детектор лжи и предоставить всю интересующую информацию. А я спрашиваю тех, кто обвиняет: «А вы готовы?». Потому что большинство из вас – бесстыжие рожи, которые не сделали для Украины больше, чем он», - заявил министр.

Ранее представители «Самопомочи» во главе с Егором Соболевым выступили с заявлением, в котором призвали обратить внимание на распространенное в интернете видео, где якобы Голубан зафиксирован с представителями незаконных вооруженных формирований.

Народный депутат Украины, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Голубан написал заявление на имя генерального прокурора Украины Юрия Луценко с просьбой проверить распространенную информацию.