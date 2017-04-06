также в разделеОбщество
Украинцы смогут посетить без виз 30 стран Европы 16
Меньшов признал, что поддержал «ДНР» материально 10
Окрестности Балаклеи планируют полностью очистить от боеприпасов до 18 мая 6
Столкновения в Полтаве: МВД хочет отобрать лицензию у охранной фирмы 10
СНБО: Россия наращивает военный потенциал на двух направлениях 50
В Раде ждут отчета ГПУ и СБУ по поводу скандального полковника полиции 28
СБУ просят проверить видео с якобы офицером полиции и членами НВФ 27
ВР запретила сокращать работников, которым до пенсии осталось три года 78
ГПУ отстояла возвращение государству земель Жукова острова 13
В Сумах действовала фейковая «территориальная громада» 14
«Нацкорпус» пригрозил «физически остановить» деятельность банков РФ 41
В Петербурге задержали предполагаемых сообщников смертника 79
На рынке Симферополя задержали 60 человек 98
Чиновники «Лисичанскугля» продали «налево» 2 тысячи тонн угля 24
Украинская сторона СЦКК: НВФ сорвали разведение сил в Станице Луганской 28
С молитвой за Украину: паломники УПЦ готовят уникальный Крестный ход по Иерусалимской земле 42
Опасную зону вокруг Балаклеи уменьшили до 1 километра 22
ГПСУ: Новые правила на границах ЕС украинцев не касаются 65

Полковник украинской полиции Юрий Голубан написал заявление на имя генерального прокурора Украины Юрия Луценко с просьбой проверить распространенную информацию о том, что он якобы имел какое-либо отношение к членам незаконных военных формирований на Донбассе.

Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, в ответ на заявление фракции «Самопомич» в парламенте заявил народный депутат Украины, советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Юрий Голубан, который вместе с другими полицейскими был избит народным депутатом Парасюком, написал 16 марта заявление на имя генерального прокурора с просьбой проверить неправдивую информацию о том, что он  имел какое-либо отношение к террористическим действиям весной 2014 года. Это заявление 17 марта было зарегистрировано канцелярией Генеральной прокуратуры Украины», - заявил Геращенко.

После этого заявления, по его словам, Генеральная прокуратура вместе со Службой безопасности должны проверить все факты, которые изложены Голубаном.

«Это заявление распространено СМИ. Если мы тут, в зале ВРУ, будем друг на друга клеветать что-то со слов террористов и использовать видео террористов, которое не проверено, которое может быть подделанным, то мы с вами доиграемся до того, что мы перессоримся и потеряем эту страну. Поэтому, есть Генеральная прокуратура, она проводит проверку. После этого будет официальное заявление генерального прокурора, которое будет доведено до ведома народных депутатов и народа Украины», - резюмировал Геращенко.

Напомним, полиция Донетчины обратилась в Службу безопасности Украины с просьбой проверить происхождение и подлинность видео, на котором якобы полковник полиции Юрий Голубан запечатлен с членами незаконных вооруженных формирований.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года