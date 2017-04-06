Полковник украинской полиции Юрий Голубан написал заявление на имя генерального прокурора Украины Юрия Луценко с просьбой проверить распространенную информацию о том, что он якобы имел какое-либо отношение к членам незаконных военных формирований на Донбассе.

Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, в ответ на заявление фракции «Самопомич» в парламенте заявил народный депутат Украины, советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

«Юрий Голубан, который вместе с другими полицейскими был избит народным депутатом Парасюком, написал 16 марта заявление на имя генерального прокурора с просьбой проверить неправдивую информацию о том, что он имел какое-либо отношение к террористическим действиям весной 2014 года. Это заявление 17 марта было зарегистрировано канцелярией Генеральной прокуратуры Украины», - заявил Геращенко.

После этого заявления, по его словам, Генеральная прокуратура вместе со Службой безопасности должны проверить все факты, которые изложены Голубаном.

«Это заявление распространено СМИ. Если мы тут, в зале ВРУ, будем друг на друга клеветать что-то со слов террористов и использовать видео террористов, которое не проверено, которое может быть подделанным, то мы с вами доиграемся до того, что мы перессоримся и потеряем эту страну. Поэтому, есть Генеральная прокуратура, она проводит проверку. После этого будет официальное заявление генерального прокурора, которое будет доведено до ведома народных депутатов и народа Украины», - резюмировал Геращенко.

Напомним, полиция Донетчины обратилась в Службу безопасности Украины с просьбой проверить происхождение и подлинность видео, на котором якобы полковник полиции Юрий Голубан запечатлен с членами незаконных вооруженных формирований.