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Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за изменение в текущем году законодательства в сфере приватизации.

Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, он заявил в парламенте в ходе Часа вопросов к правительству.

«Состояние дел в сфере публичной и конкурентной продажи государственных компаний, которые доказали  свою абсолютную неэффективность и являются коррупционной кормушкой, считаю, требует особого внимания. В том числе, украинского парламента. Я неоднократно об этом говорил и подчеркиваю – я недоволен работой Фонда государственного имущества Украины.  Считаю, что за последний год они ничего не сделали для того, чтобы эффективно начать процесс приватизации в стране», - сказал премьер.

По словам Гройсмана, в этом году Украине необходимо изменить законодательство в части приватизации.

«Правительство Украины, я лично, как премьер-министр, акцентирую внимание на том, что нам необходимо в этом году изменить законодательство в сфере приватизации. Чтобы приватизация стала конкурентной. Мы в ближайшее время выйдем с этим предложением к украинскому парламенту. И хотим вместе с вами наработать правильный законопроект, который позволит начать масштабный процесс привлечения инвестиций в экономику нашей страны. Для обеспечения стабильного экономического роста», - резюмировал он.
Мария Пастернак, ForUm

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