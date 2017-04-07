Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за изменение в текущем году законодательства в сфере приватизации.

Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, он заявил в парламенте в ходе Часа вопросов к правительству.

«Состояние дел в сфере публичной и конкурентной продажи государственных компаний, которые доказали свою абсолютную неэффективность и являются коррупционной кормушкой, считаю, требует особого внимания. В том числе, украинского парламента. Я неоднократно об этом говорил и подчеркиваю – я недоволен работой Фонда государственного имущества Украины. Считаю, что за последний год они ничего не сделали для того, чтобы эффективно начать процесс приватизации в стране», - сказал премьер.

По словам Гройсмана, в этом году Украине необходимо изменить законодательство в части приватизации.

«Правительство Украины, я лично, как премьер-министр, акцентирую внимание на том, что нам необходимо в этом году изменить законодательство в сфере приватизации. Чтобы приватизация стала конкурентной. Мы в ближайшее время выйдем с этим предложением к украинскому парламенту. И хотим вместе с вами наработать правильный законопроект, который позволит начать масштабный процесс привлечения инвестиций в экономику нашей страны. Для обеспечения стабильного экономического роста», - резюмировал он.