Журналист российского телеканала «Россия 24», который приехал на обстрелянную авиабазу Башара Асада «Шайрат» в Сирии, заявил, что, по предварительным данным, в результате ракетного удара США уничтожено девять самолетов.

По словам корреспондента телеканала, судя по характеру повреждений, американские военные использовали для обстрела авиабазы как осколочно-фугасные, так и кассетные боеприпасы, сообщает ТАСС.

На авиабазе все еще продолжается пожар в одном из ангаров, от чего детонируют неразорвавшиеся боеприпасы.

«В результате удара уничтожено девять самолетов сирийских ВВС», - сообщил корреспондент.

Напомним, в ночь на пятницу, 7 апреля, 59 ракет по приказу президента США Дональда Трампа были выпущены с кораблей, базирующихся в Средиземном море. Они поразили военную базу правительственных войск в Сирии, с которой как считают в Вашингтоне, была совершена химическая атака на провинцию Идлиб.