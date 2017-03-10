Печерский районный суд города Киева в ночь с 9 на 10 марта изменил меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей на 60 суток бывшему харьковскому беркутовцу Виталий Гончаренко.



Гончаренко подозревается в убийстве трех участников Майдана 18 февраля 2014 года в Крепостном переулке, сообщает Радио Свобода.



С ходатайством об изменении меры пресечения в суд обратился прокурор Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Александр Ковальчук. По данным прокуратуры, Гончаренко нарушил условия домашнего ареста, под который его ранее выпустили из-под стражи.



Гончаренко также подозревается в нападении на журналистов на блокпосту в зоне АТО в январе 2015 года.

Напомним, 15 ноября 2016 года Апелляционный суд освободил Гончаренко из-под стражи и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.