Полиция Донетчины обратилась в Службу безопасности Украины с просьбой проверить происхождение и подлинность видео, на котором якобы полковник полиции Юрий Голубан запечатлен с членами незаконных вооруженных формирований, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

«В ходе мониторинга социальных сетей был выявлен ряд публикаций с видео провокационного характера, которые распространяются с подачи одного из главарей незаконных вооруженных формирований «ДНР» Ходаковского и лиц, которые его поддерживают», – говорится в сообщении.

Отмечается, что с целью объективного проведения проверки, подтверждения или опровержения этой информации Главное управление Нацполиции в Донецкой области обращается к СБУ для установления происхождения этого видео, подтверждения или опровержения его подлинности.

«Видео террористов, которое распространяется в украинском сегменте Фейсбука, имеет признаки монтажа и будет предоставлено для экспертизы. Цель этого «вброса» очевидна - дискредитировать правоохранительные органы и таким образом дестабилизировать ситуацию изнутри», – подчеркнули в главке.

«Даже в среде преступников «ДНР» Ходаковский потерял всякое влияние, он - отработанный материал, для бывших своих хозяев он просто стал неинтересен. И чтобы хоть как-то показать свою значимость и продлить себе «жизнь», пишет свои опусы, пытается что-то комментировать, дискредитировать сотрудников СБУ и других правоохранительных органов Украины, с которыми когда-то в мирное время ему пришлось служить. Мы живем в правовом государстве и, конечно, должны реагировать на сообщения в том числе и преступников, которым является и сам Ходаковский. Конечно, отреагируем и на его последнее режиссерское «произведение», - отметил заместитель председателя Нацполиции – начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.