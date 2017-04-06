Украинские спецслужбы фиксируют активную деятельность РФ по наращиванию военного потенциала «прежде всего, на западном и южном стратегических направлениях». Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время встречи с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алле, передает пресс-служба СНБО.

«Анализируя эти данные, мы не можем исключать расширения военной агрессии против нашей страны», - сказал секретарь СНБО, добавив, что российский военный потенциал угрожает не только Украине, но и западным партнерам.

«Кроме того, - подчеркнул Турчинов - российско-террористические группировки демонстративно пренебрегают минскими соглашениями и очередной договоренностью о прекращении огня. Не прекращая обстрелов наших позиций с применением запрещенного минскоми соглашениями оружия, они военным путем пытаются изменить линию размежевания».

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что в этом контексте очень важно восстановить военно-техническое сотрудничество Украины с ее западными партнерами, «которое было искусственно заблокировано в 2014 году». «Отсутствие военно-технического сотрудничества с нашими партнерами не способствует увеличению оборонного потенциала Украины, который мы считаем составной оборонного потенциала всей Европы», - заявил Турчинов.

Напомним, 1 апреля в зоне АТО был объявлен новый режим прекращения огня, однако члены НВФ его соблюдали.