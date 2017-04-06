С 1 мая в Украине состоится первое повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий. Об этом во время «прямой линии» на KP.UA заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает пресс-служба правительства.

«В государственном бюджете Украины на 2017 год зафиксировано повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий дважды в течение года - с 1 мая 2017 года и с 1 декабря 2017 года», - сказал он.

«То есть для 8 млн пенсионеров, размер пенсионных выплат которых зависит от минимальной пенсии, вырастет минимум на 10%. Это та минимальная программа повышения социальных стандартов на этот год, которая сегодня уже зафиксирована», - отметил Розенко.

По его словам, прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц (минимальная пенсия) с 1 мая будет составлять 1312 грн, а с 1 декабря - 1373 грн.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в случае принятия правительственного проекта пенсионной реформы парламентом до 15 июля, Кабмин будет иметь возможность повысить пенсии с 1 октября.