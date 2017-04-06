Верховная Рада отправила законопроект «О рынке электрической энергии Украины» на повторную подготовку ко второму чтению.

Как передает корреспондент ForUm’а, за данное решение проголосовали 265 народных депутатов.

Представляя законопроект в парламенте, народный депутат, глава подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки энергии Комитета ВРУ по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Лев Пидлисецкий отметил: «Данный законопроект вводит рыночные отношения между всеми участниками рынка. Начиная от производства, заканчивая потребителем. И потребитель получает право субъекта рынка. Поскольку на сегодняшний день мы знаем ситуацию, когда потребитель может получить только то, что ему поставляет один поставщик – облэнерго и эта цена определяется абсолютно непрозрачным способом НКРЭКУ. И у нас есть к этому очень много замечаний».

Как отметил Пидлисецкий, всего при подготовке документа ко второму чтению было подано более тысячи предложений и правок.

После обсуждения законопроекта в зале и голосования по поправкам глава профильного Комитета отметил: «Мы прошли всю таблицу. К сожалению, очень много правок, которые создавали костяк всего закона, были отклонены. Не знаю, с какой целью это было сделано. Может, когда-то история это рассудит».

Он отметил, что, по его мнению, в зале было сказано много того, что не соответствует действительности.

После чего спикер парламента Андрей Парубий попросил озвучить его поправки, которые разбалансируют документ. Далее было предложено вернуться к рассмотрению озвученных поправок. Однако парламентарии не поддержали это.

В конечном итоге за принятие документа в целом проголосовали всего 211 народных депутатов из 226 минимально необходимых.

Было предложено отправить данный законопроект на повторную подготовку ко второму чтению. За данное решение проголосовали 265 народных депутатов.

Следует отметить, что согласно тексту пояснительной записки, законопроект предусматривает организацию рынка электрической энергии из ряда составляющих. В частности, двусторонних договоров, рынка «на сутки вперед», внутрисуточного рынка, балансирующего рынка, рынка вспомогательных услуг и розничного рынка.

Отмечается, что внутрисуточный рынок – это новый сегмент рынка электрической энергии, который предполагается внедрить, согласно закону.

В пояснительной записке отмечается, что на внутрисуточном рынке возникают отношения между участниками такого рынка и оператором рынка по купле-продаже электрической энергии непосредственно в пределах суток физической поставки электрической энергии для уменьшения отклонений фактического производства или потребления от заявленного на рынке «на сутки вперед».

Законопроект также дополняет перечень участников рынка новым участником – трейдером.

Указывается, что трейдером может быть любой субъект хозяйствования, осуществляющий покупку электрической энергии исключительно с целью ее перепродажи, кроме продажи потребителю.

Согласно тексту пояснительной записки, авторы полагают, что присутствие трейдеров на рынке электрической энергии должно положительно повлиять на ликвидность рынка и будет способствовать ограничению значительных колебаний цен на рынке.

Отмечается, что данный документ направлен на выполнение обязательств Украины по договору об учреждении Энергетического сообщества и Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, и направлен на имплементацию актов законодательства энергетического Сообщества в сфере энергетики.

Напомним, в первом чтении данный законопроект был принят 22 сентября.