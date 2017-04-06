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Украинская сторона СЦКК заявляет, что незаконные вооруженные формирования в очередной раз сорвали разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Сегодня представители НВФ ОРЛО планируют проведение информационной пиар-акции на участке разведения сил и средств №1 «Станица Луганская» с участием руководителя российской стороны СЦКК генерал-майора Еремина Глеба Владимировича и представителей СМИ Российской Федерации, а также ОРДЛО», – говорится в сообщении.

По данным украинской стороны СЦКК, в ходе встречи будет сделано ​​заявление представителями ОРЛО о так называемой готовности осуществить отвод сил и средств на данном участке, которое должно быть произведено 6 апреля этого года в соответствии с решением трехстороннего контактной группы от 29 марта 2017 года.

«На самом деле решение трехсторонней контактной группы возможно осуществить при условии соблюдения 7 дневного полного прекращения огня верифицированного Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ», – подчеркнули в штабе.

Отмечается, что украинская сторона СЦКК последний раз фиксировала нарушения режима прекращения огня со стороны НВФ с применением стрелкового оружия на данном участке 2 апреля 2017. «Таким образом разведение сил и средств на участке местности №1 «Станица Луганская» возможно осуществить только после 9 апреля при условии выполнения условий указанных в рамочном соглашении подписанного 21 сентября 2016 в Минске. Украинская сторона еще раз проявляет готовность к выполнению всех взятых на нее обязательств по Минским договоренностям при условии безусловного их соблюдения с другой стороны», – сказано в сообщении.

Напомним, 1 апреля в зоне АТО был объявлен новый режим прекращения огня, однако члены НВФ его соблюдали
ForUm

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