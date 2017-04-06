На сайте Министерства здравоохранения появилась карта аптек Киева, которые принимают участие в программе «Доступные лекарства».

Карта доступна по ссылке.

Всего на карте обозначено более 50 аптек, сообщает Укринформ.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, этот раздел будет постепенно дополняться аналогичными картами из других городов и областей. Сейчас лидерами среди областей, где контракты с распорядителями средств заключили 100 и более аптек, Винницкая, Черновицкая, Полтавская, Николаевская, Ивано-Франковская, Черкасская и Херсонская области.

Аптеки обозначены специальной наклейкой участника программы, в них должен быть представлен список имеющихся лекарств, участвующих в программе.

Информация об аптеках, участвующих в программе, должна быть обнародована на сайтах облгосадминистрации, районных администраций и городов.

Напомним, программа «Доступные лекарства» стартовала 1 апреля 2017 года и предусматривает возмещение государством стоимости лекарственных средств для сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, сахарного диабета 2 типа. На реализацию программы в бюджете правительство заложило 500 млн грн.

Для получения бесплатных лекарств пациенту нужно обратиться к профильному специалисту или к семейному врачу за рецептом, обратиться в аптеку с наклейкой программы «Доступные лекарства». В каждой аптеке, участвующей в программе, должен быть перечень лекарств, стоимость которых подлежит возмещению.

В перечень доступных лекарств вошли 157 наименований.