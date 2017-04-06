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Украинский борец Василий Федоришин лишился серебряной медали Олимпийских игр-2008 в Пекине из-за повторной проверки пробы на допинг, которая показала позитивный результат, сообщает Укринформ.

Повторная проверка пробы на допинг серебряного призера Олимпийских игр-2008 Василия Федоришина (до 60 кг) показала присутствие запрещенного препарата туринабол. Решением Международного олимпийского комитета украинского борца лишили олимпийской награды и предписали вернуть ее в ближайшее время.

В финальном поединке Олимпиады-2008 Федоришин проиграл россиянину Мавлету Батирову (1:3).
ForUm

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