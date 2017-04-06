Союз европейских футбольных ассоциаций вновь назначил одним из своих вице-президентов футбольного функционера из Украины Григория Суркиса.

Такое решение принято на 41-м очередном конгрессе УЕФА, который проходит в Хельсинки в Финляндии, сообщает УНИАН.

Кроме него, вице-президентами стали Фернанду Гомеш (Португалия), Райнхард Гриндель (Германия), Анхель Мария Льона (Испания) и Карл-Эрик Нильссон (Швеция). Григорий Суркис занимает эту должность с 2013 года.

Напомним, 20 июня 20150 года Григорий Суркис был избран четвертым вице-президентом УЕФА.

В УЕФА до назначения одним из пяти вице-президентов он был членом исполнительного комитета с 2004 года. До 2012-го он был президентом Федерации футбола Украины.