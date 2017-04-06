также в разделеПроисшествия
В результате массовых столкновений в Полтаве пострадали три человека 1747
На Львовщине непогода обесточила 32 населенных пункта 74
Пожар на складе в Чернигове унес жизнь молодого мужчины 73
На Закарпатье одинокого пенсионера ограбили на полмиллиона 71
«Тишина» в АТО: 54 обстрела, бой под Марьинкой, 5 раненых военных 61
В зоне АТО украинский военный застрелил сослуживца 135
Во дворе гостиницы под Ривным взорвали гранату 46
Взрыв гранаты на Днепропетровщине: 16 пострадавших 137
На Донбассе произошло ДТП с участием военного 44
Авдеевка 5-й день без света 42
Трое военных в зоне АТО получили ранения в результате подрыва 69
На Ривненщине старатели разобрали мост и заблокировали полицейских в лесу 135
В Одессе взорвали машину местного Дарта Вейдера 168
Новый режим «тишины»: 37 обстрелов, ранены 4 военных 118
В Ривненской области застрелили адвоката 97
За сутки в АТО ранены 10 военных 79
Подрыв авто в Мариуполе квалифицирован как теракт 194
В результате взрыва авто в Мариуполе погиб полковник СБУ 159

На севере Бали (Индонезия) в округе Булеленг обнаружили плавающее в водах Танджунг Алам тело украинца, полиция предполагает, что он покончил жизнь самоубийством.

По словам начальника полиции Банджара, погибший являлся гражданином Украины Романом Сазоновым. Причиной смерти называется самоубийство, вокруг шеи погибшего обнаружена веревка, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tribun Bali.

Также сообщается, что его мать Людмила Сазонова тоже пыталась совершить суицид, однако его предотвратили местные жители. «Свидетель увидел его с матерью, они шли прямо в море. После этого местные жители на лодке бросились их спасать», - отметили в полиции.

Отмечается, что после спасения Сазоновой они обнаружили тело ее 36-летнего сына с веревкой на шее. «В правом кармане жертвы мы обнаружили небольшой складной нож. На его теле также нашли повреждение на участке ноги. До сих пор мать жертвы не может дать более подробную информацию», - сообщили в полиции.

По словам Сазоновой, она и сын потеряли деньги и документы, а во время пребывания на курорте Ловина жили на улице, так как не могли оплатить жилье. По данным внешнего осмотра тела Романа Сазонова, у него обнаружены посиневшие в результате недостатка кислорода кисти рук и ступни, во рту была пена, а на правой ноге - рваные раны.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года