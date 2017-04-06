На севере Бали (Индонезия) в округе Булеленг обнаружили плавающее в водах Танджунг Алам тело украинца, полиция предполагает, что он покончил жизнь самоубийством.

По словам начальника полиции Банджара, погибший являлся гражданином Украины Романом Сазоновым. Причиной смерти называется самоубийство, вокруг шеи погибшего обнаружена веревка, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tribun Bali.

Также сообщается, что его мать Людмила Сазонова тоже пыталась совершить суицид, однако его предотвратили местные жители. «Свидетель увидел его с матерью, они шли прямо в море. После этого местные жители на лодке бросились их спасать», - отметили в полиции.

Отмечается, что после спасения Сазоновой они обнаружили тело ее 36-летнего сына с веревкой на шее. «В правом кармане жертвы мы обнаружили небольшой складной нож. На его теле также нашли повреждение на участке ноги. До сих пор мать жертвы не может дать более подробную информацию», - сообщили в полиции.

По словам Сазоновой, она и сын потеряли деньги и документы, а во время пребывания на курорте Ловина жили на улице, так как не могли оплатить жилье. По данным внешнего осмотра тела Романа Сазонова, у него обнаружены посиневшие в результате недостатка кислорода кисти рук и ступни, во рту была пена, а на правой ноге - рваные раны.