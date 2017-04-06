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В столице Сербии Белграде уже три дня не прекращаются протесты против победы премьер-министра Александр Вучича на выборах президента.

Вчера, 5 апреля, на улицы города вышли несколько тысяч человек, преимущественно студенты. Они скандировали: «Вучич, ты украл выборы» и «конец диктатуре», сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters

На улицы вышли жители как минимум 15 городов страны.

Протестующие обвиняют главу правительства в автократическом стиле правления.

Вопреки тому, что функции президента Сербии в основном представительские, люди опасаются, что Вучич сохранит полный контроль над правящей партией, а значит над парламентом и правительством.

Напомним, Вучич выиграл в первом туре президентские выборы, которые состоялись 2 апреля. Он набрал более 55% голосов и официально станет президентом в конце мая. Как заявил Вучич, «каждый имеет право быть недовольным результатами выборов».
ForUm

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