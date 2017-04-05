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В Кремле ситуацию с реализацией положений Минских договоренностей оценили как фиаско. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о запланированной на 6 апреля встрече помощников глав государств «нормандской четверки», сообщает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что в регионе пока не действует режим прекращения огня, «в экономическом плане ситуацию усугубляет блокада Донбасса». «Венчает этот список фиаско в плане реализации Минских договоренностей, нежелание Киева реализовывать их политическую часть», - подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Песков отказался отвечать на вопрос, может ли Россия на предстоящей встрече озвучить предложения, касающиеся миротворческих миссий на Донбассе. «Давайте дождемся встречи», - сказал он.

Песков отметил, что Россию на встрече представит помощник президента Владислав Сурков.
ForUm

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