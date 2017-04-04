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Президент РФ Владимир Путин высказался в пользу безотлагательного запуска работы по реализации политических аспектов Минских договоренностей. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом, сообщает пресс-служба Кремля.

«При обсуждении текущей ситуации на востоке Украины основное внимание было уделено необходимости обеспечения устойчивого режима прекращения огня на всей линии соприкосновения. Акцентирована важность соблюдения «сторонами внутриукраинского конфликта» объявленного с 1 апреля текущего года Минской контактной группой пасхального перемирия, а также других договоренностей по деэскалации обстановки. Прежде всего имеется в виду отвод тяжелого вооружения и разведение сил и средств сторон, в частности в Станице Луганской», - говорится в сообщении.

Также Путин «подчеркнул важность обеспечения синхронизации шагов в сферах безопасности и политического урегулирования, что должно найти отражение в проекте «дорожной карты», подготовкой которой занимаются помощники лидеров в соответствии с решениями саммита «нормандской четверки» в Берлине 19 октября 2016 года».

Также президент России заявил о необходимости скорейшего снятия блокады Донбасса.

«Рассмотрены также некоторые вопросы, связанные с деятельностью на Украине Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», - сообщили в пресс-службе.

Условлено продолжить контакты в «нормандском формате», в том числе с учетом итогов предстоящих 6 апреля консультаций помощников.

Напомним, 3 апреля Президент Украины Петр Порошенко обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом ситуацию на Донбассе.
ForUm

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