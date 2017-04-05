Кабинет Министров поручил отменить проведение кадровых конкурсов в Государственной фискальной службе и разработать новый порядок их проведения.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает УНИАН.
«Есть предложение отменить конкурсы, которые были объявлены по ГФС, и сделать абсолютно новую историю качественных, публичных конкурсов, через которые мы сможем привлечь качественные кадры в систему ГФС», - сказал премьер-министр Владимир Гройсман, представляя решение.
По словам министра финансов Александра Данилюка, являющегося инициатором решения, кадровые конкурсы ГФС не являются прозрачными и не обеспечивают качественного подбора специалистов.
«На конкурсах не происходит видеозапись, не привлекаются эксперты, в частности Министерство финансов», - подчеркнул Данилюк.
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