Необходимо наработать механизм, благодаря которому работа Национального агентства по предотвращению коррупции будет более эффективной.

Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, по итогам заслушивания парламентом отчета главы НАПК Натальи Корчак заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий.

«Мы сегодня получили очень интересный опыт. Очень обстоятельно обсудили проблемы, которые есть в обществе. Возможно, этот опыт в первый раз вызвал слишком много эмоций. Но подчеркиваю еще раз – контрольная функция парламента не менее важна, чем законодательная. Нам необходимо, думаю, может, внедрить, как практику, каждую неделю заслушивать один из центральных органов, делать детальный анализ. Но с той целью, чтобы мы потом определяли, как эти проблемы нужно исправлять», - заявил Парубий.

Спикер уверен, что на основе сегодняшнего «глубокого, хоть и эмоционального обсуждения» необходимо наработать рекомендации относительно того, как сделать так, чтобы дальше этих проблем не возникало».

«Поскольку, это на самом деле сложность. Когда я, как глава ВРУ, двое суток не могу заполнить электронную декларацию. Я представляю себе депутата сельского совета или солдата на передовой, который должен был бы заполнять, если бы мы не приняли закон (соответствующий. – Ред.)», - отметил он.

«Уверен, мы сможем подытожить все рекомендации, которые были. Я проведу отдельные беседы и с министром юстиции, и с общественными деятелями. Чтобы мы наработали тот механизм, которым мы сможем сделать работу НАПК более эффективной и действенной», - подытожил он.

Наплмим, глава НАПК призвала Верховную Раду организовать проведение международного аудита деятельности ведомства.