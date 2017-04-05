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Площадь земли, которую украинцам разрешат продавать друг другу, могут ограничить 200 гектарами. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройман, сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

По его словам, среди ключевых реформ, которые должны быть приняты в 2017 году - реформа оборота земель.

Гройсман уверен, что она позволит ликвидировать коррупционные сделки в обращении сельскохозяйственных земель, которые процветают сегодня, будет способствовать развитию украинского фермерства и выступит во имя украинских граждан.

«Мы считаем, что между физическими лицами - гражданами Украины допустить продажу друг другу земли вполне возможно. Но понятно, что нам нужно ограничиться условно 200 гектарами, чтобы не допустить, чтобы крупные холдинги, латифундисты скупили за бесценок украинскую землю. Это для нас это принципиально важно», - подчеркнул глава правительства.

Напомним, что МВФ опубликовал меморандум о взаимопонимании с Украиной. В документе сказано, что Украина должна принять закон об обороте сельскохозяйственных земель до конца мая 2017 года.

Действующий мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения должен утратить силу с конца 2017 года, разрешая таким образом продажу земли, находящейся в государственной и частный собственности.
ForUm

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