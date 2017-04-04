В Европарламенте несколько представителей политической группы «Европа свободы и прямой демократии» выступили против предоставления безвизового режима для украинских граждан.

Об этом говорится в поправке, зарегистрированной депутатами законодательной резолюции об отмене визового режима для Украины, сообщает Укринформ.

Авторами поправки являются три депутата, которые исповедуют правую националистическую и евроскептическую идеологию, из Великобритании, Германии и Швеции. В то же время, как известно, в Европарламенте есть подавляющее либерально-демократическое большинство, которое неуклонно поддерживает безвизовый режим для украинцев.

Дебаты по этому вопросу начнутся во второй половине дня среды, а голосование состоится в четверг, 6 апреля, во время пленарного заседания законодательного органа ЕС в Страсбурге.

Далее, по процедуре, это решение должен утвердить Совет Евросоюза. Документ должны подписать в мае президент Европарламента и председательствующий в Совете ЕС представитель Мальты. Решение вступит в силу на 20-й день после опубликования.

Как ожидается, для украинцев будет отменен визовый режим для путешествий в страны-члены Евросоюза (за исключением Великобритании и Ирландии) в июне.

Украинские граждане, которые являются владельцами биометрических паспортов, могут путешествовать в страны ЕС на 90 дней в период каждые 180 дней.

Напомним, Европарламент на этой неделе проведет дебаты и проголосует за предоставление безвизового режима для украинских граждан.

Дебаты по этому вопросу запланированы на 5 апреля, а голосование – в четверг, 6 апреля,