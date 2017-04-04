Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий, в частности, запрет на денежные переводы в Украину через иностранные платежные системы, сообщает ТАСС.

Принятые поправки в закон «О национальной платежной системе» предусматривают, что в случае введения со стороны иностранного государства запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы ЦБ РФ, трансграничный перевод может пройти только через оператора, подконтрольного российскому юридическому лицу.

В Совете Федерации при рассмотрении данного документа ранее подчеркивали, что данные нормы являются ответом на действия властей Украины, которые фактически запретили работу российских платежных систем.

В сопроводительных документах к закону отмечается, что ограничения касаются только переводов, проводимых без открытия банковского счета. Сведения о введении иностранными государствами запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы Банком России, будут размещаться на официальном сайте регулятора. Закон вступит в силу через 30 дней с момента официального опубликования.

Напомним, 22 марта Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий денежные переводы из России в Украину с помощью иностранных платежных систем.

Украина в октябре 2016 года расширила санкции в отношении России, запретив деятельность на своей территории ряду российских платежных систем. Под санкции попали «Колибри», которой управляет «Сбербанк», «Золотая корона» (РНКО «Платежный центр»), «Юнистрим» (банк «Юнистрим»), «Международные денежные переводы Лидер» (НКО АО «Лидер»), Anelik (банк «Анелик РУ»), Blizko (Связь-банк).