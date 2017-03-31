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Вице-премьер-министр Павел Розенко провел заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам научно обоснованного оценивания демографического развития Украины, участники которой обсудили вопросы проведения переписи населения в стране. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Розенко напомнил, что последняя перепись населения проводилась еще в 2001 году. «Безусловно, мировая практика определяет необходимость проведения переписи каждые 10 лет. Но из-за недостатка, среди прочего, финансовых ресурсов, проведение переписи хоть и назначалось, но постоянно переносилось», - сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что только перепись населения дает полную картину  процессов, происходящих в стране.

«И речь идет не только о демографической ситуации, а о значительно более широком круге социально-экономических показателей», - отметил он.

В последний раз и впервые в независимой Украине перепись проводилась более 15 лет назад – 5 декабря 2001 года. Тогда украинцев насчитали почти 48,5 миллиона. Две трети - городское население, остальные – сельское. Женщин было почти 54%, а мужчин соответственно 46%. Перед тем перепись проводили еще в советские времена – в 1989 году. Тогда в Украине проживал 51,5 миллиона человек.

По состоянию на 1 февраля 2017 года, по оценкам Государственной службы статистики, в Украине проживали 42 млн 558,3 тыс. лиц.

 
ForUm

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