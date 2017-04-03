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Украинский чемпион мира по шашкам Юрий Аникеев подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне (Швейцария) по делу против Международной федерации шашек (IDF) и добивается отмены дисквалификации, а также исключения возможности принятия подобных незаконных решений в будущем.

Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на информацию пресс-службы Федерации шашек Украины.

«Суть иска в том, что инцидент может носить как политический характер, так и личную неприязнь к Юрию со стороны руководства IDF. В любом случае, санкция была применена без соблюдения какой-либо процедуры, Юрию не дали возможности даже себя защитить, а орган, который выносил решение, не имел на то компетенции», - говорится в сообщении.

Напомним, Аникеев был незаконно дисквалифицирован IDF на 3 года от участия в любых соревнованиях под эгидой организации.

 

 

 
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