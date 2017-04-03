По итогам первого квартала текущего года через национальную газотранспортную сеть для европейских потребителей было транспортировано 23,2 млрд кубометров голубого топлива, что на 20% больше показателей прошлого года, сообщает пресс-служба ПАО «Укртрансгаз».

Отмечается, что в марте месяце объем транзитной работы составил 6,6 млрд куб. м природного газа, что соответствует показателям аналогичного периода прошлого года.

По оперативной информации центрального диспетчерского департамента «Укртрансгаза», ежесуточно для нужд европейских потребителей транспортируется 220,5 млн куб. м голубого топлива.

По состоянию на сегодняшнее утро давление на российской пограничной газоизмерительной станции (ГИС) Суджа составляет 57,7 атмосферы вместо оговоренных контрактом 60,0 атм.

В компании подчеркнули, что, несмотря на несоблюдение контрактных давлений российской стороной, Украина обеспечивает стабильные поставки газа в Европу.