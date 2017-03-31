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В Киеве 1 апреля завершается отопительный сезон. Об этом сообщил заместитель мэра Киева Петр Пантелеев в Facebook.

«Мы приняли решение о том, что с 1 апреля отопительный сезон в столице завершается. Соответствующее распоряжение подписал мэр. Основание для такого решения нам дают и прогнозы погоды, и многочисленные обращения людей, которые просят выключить тепло», - отметил он.

Пантелеев обратил внимание, что для сворачивания системы отопления таких масштабов как киевская необходимо несколько дней.

Как известно, отопительный сезон в Украине завершается 15 апреля.
ForUm

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